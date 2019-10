Napad nožem u tržnom centru u Mančesteru, ranjeno pet osoba

MANČESTER - Britanska policija saopštila je danas da je uhapsila muškarca starog oko 40 godina, osumnjičenog da je više osoba ranio nožem u tržnom centru Arndejl.

U tom napadu povrijeđeno je pet osoba, a cijeli centar je evakuisan, prenosi BBC.

Hitna pomoć je saopštila da je primila poziv u 11.17 sati po lokalnom vremenu.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i video snimci na kojima se vidi veliki broj policajaca na licu mjesta.

Jedan od svjedoka rekao je da je muškarac trčao po centru sa nožem u ruci i da je nasumice ubadao ljude.

Napad se desio u prizemlju tržnog centra.

We are dealing with an incident in Manchester city centre. We have a number of resources at the scene and we are working with our emergency service partners to manage the incident. We can confirm that five people have been stabbed and taken to hospital. Further updates: @gmpolice