Napad u Francuskoj, ima mrtvih (VIDEO)

Jedna osoba je stradala, a više je povrijeđeno u napadu koji se večeras dogodio u francuskom gradu Ruanu.

Na licu mjesta su brojne ljekarske i policijske ekipe.

Napad se dogodio oko 21 sat.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba nožem je izbola više ljudi.

Iako se prvo spekulisalo da je u pitanju teroristički napad, prvi rezultati pokazuju da je ubistvu prethodila tuča više osoba.

Drugi detalji u ovom trenutku nisu poznati, prenosi Telegraf.

BREAKING: Incoming reports of a mass stabbing attack at a shopping mall in Rouen, France. Multiple people wounded, 1 killed and the suspect still on the run pic.twitter.com/eLnz2CGOqM