Napad u Francuskoj, žena uzviknula "Alahu ekber"

PARIZ – Žena uzvikivajući "Alahu ekber" izvršila je napad u francuskom mjestu La Sen Sir Mer, prenosi Russia Today.

Incident se dogodio u supermarketu, a u napadu su povrijeđene dvije osobe.

Prema dosadašnjim saznanjima nožem su napadnuti radnik u supermarketu i jedna mušterija.

Žena je ubrzo uhapšena, ali detaljnijih podataka o napadaču još uvijek nema.

Žrtve i pristutni u supermarketu u trenutku napada samo su rekli da je žena prije napada uzviknula "Alahu ekber".

URGENT: Woman shouting ‘Allahu Akbar’ attacks people in supermarket in France with cutter – reports https://t.co/AUPvddJvpH pic.twitter.com/Xvvf6Ua4Gm