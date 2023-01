Napad u Njemačkoj: Nožem ubio i ranio više osoba na peronu (FOTO)

​Na stanici Brokstedt u njemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn došlo je do tragedije, pošto je, dvoje ljudi poginulo i pet povrijeđeno kada ih je nepoznati počinilac napao nožem, potvrdio je portparol federalne policije.

Kako se navodi, nepoznati počinilac je nožem napao putnike na peronu.

Policija je uhapsila osumnjičenog napadača, navodi "Bild".

Stanica Brokstedt zatvorena je nakon napada nožem.

- EIL Bei einem Messerangriff in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei am Bahnhof in Brokstedt festgenommen werden.Nähere Details sind noch nicht bekannt. Seit 14.57 Uhr pic.twitter.com/dZH8Pel9Z7