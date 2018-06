Napad u Orlandu: Napadač ranio policajca, djecu uzeo za taoce

ORLANDO - Naoružani napadač ranio je policajca i uzeo četvoro djece kao taoce u američkom gradu Orlando, javili su lokalni mediji.

"Orlando sentinel" javio je da su policajci došli na mjesto incidenta, koji je prijavila žena nakon što ju je pretukao njen partner.

Policajci su pokušali da uhapse napadača, usljed čega je on otvorio vatru i ranio jednog policijskog službenika.

Američke novine javile su da je napadač kao taoce uzeo četvoro djece, uzrasta od jedne, sedam, deset i 12 godina, prenio je "Sputnjik".

Pripadnici specijalnih američkih jedinica pregovaraju sa naoružanim muškarcem.

Sending our community’s support and prayers to the @OrlandoPolice officer shot late last night. We appreciate our first responders who risk their lives each day to keep us safe.