Napad u Švedskoj, izbodeno najmanje osam ljudi

Najmanje osmoro ljudi izbodeno je nožem u napadu koji se dogodio u gradu Vetlanda na jugu Švedske, prenose mediji.

Policija navodi da je u pitanju mogući teroristički napad, prenio je "Reuters".

Kako je prenio švedski javni servis SVT, policija stanice Bangardsgatan primila je poziv oko 15 časova po lokalnom vremenu, kada je navedeno da je nekoliko ljudi napadnuto sjekirom.

Za sada nije prijavljen nijedan smrtni slučaj, dok je jedna osoba u pritvoru.

Policija je saopštila da je mladić star oko 20 godina počeo da napada nožem ljude oko sebe oko 15.00 časova, da je povrijedio četiri osobe, nakon čega ga je policija ranila u nogu i on je prebačen u bolnicu.

Motiv napada još nije poznat, ali policija ga zasad tretira kao teroristički.

Policija navodi i da je sada situacija pod kontrolom, a povrede žrtava su, dodaje, različite težine.

#BREAKING Eight people wounded in stabbing attack in #Vetlanda, #Sweden. Police say it was a terror attack pic.twitter.com/GnMoGPiSYX