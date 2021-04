Napad u američkoj školi, među ranjenima i policajac

NOKSVIL - U Srednjoj školi Austin-East Magnet High u Noksvilu u američkoj saveznoj državi Tenesi došlo je do napada vatrenim oružjem.

Policija Noksvila potvrdila je da u napadu ima više ranjenih, među kojima je i policajac, prenosi portal "Index".

Na licu mjesta je puno policije, a policija je objavila je fotografiju s mjesta napada na kojoj se vide i kola hitne pomoći.

Policija je dobila dojavu da školom odjekuju pucnjevi. Policajci su odmah ušli u školu, a odmah potom je zapucano i na njih.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx