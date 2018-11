Napad u centru za jogu, tri osobe mrtve

Jedan napadač je ubio dvije osobe i ranio tri u centru za jogu u gradu Talahasiju u Floridi, saopštila je policija i dodala da je napadač među mrtvima.

"Policija u Talahasiju je u petak poslije podne dobila poziv o pucnjavi. Policajci su našli nekoliko žrtava s prostrelnim ranjama", rekao je novinarima jedan policijski zvaničnik.

Gradonačelnik Talahasija Endrju Džilam je objavio da prekida predizbornu kampanju pred parlamentarne izbora koji su u SAD u utorak.

A gunman has killed two people and wounded five others at a yoga studio in Florida’s capital before killing himself on Friday evening.

The man shot six people and pistol-whipped another after walking into the studio, which is inside a small Tallahassee shopping center pic.twitter.com/YlNFeAefwy