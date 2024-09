Napad u školi u SAD: "Najmanje dvoje mrtvih, četvoro ranjenih" (VIDEO)

U srednjoj školi u Vinderu, nedaleko od Atlante u američkoj saveznoj državi Georgiji došlo je do pucnjave.

MSNBC je na X-u objavio da je, prema prvim informacijama, najmanje dvoje ubijeno i da su najmanje četiri osobe ranjen u pucnjavi.

Drugi američki mediji javljaju da ima više žrtava, što može podrazumijevati i ranjene i ubijene.

Osumnjičeni je uhapšen, saopštile su vlasti, prenosi Index.

Tragedy has struck Apalachee High School in North Georgia Sources confirm 9 injured, four fatalities and the shooter, evidently a student, is in custody pic.twitter.com/peaLL36bHa

Policija i hitne medicinske službe izašle su na intervenciju u srednju školu Apalači oko 10.23 ujutro "zbog prijavljenog aktivnog napadača", prema izjavi Kancelarije šerifa okruga Barrow.

Učenici su evakuisani iz i pristup školi je onemogućen.

Bijela kuća je izvijestila da je predsjednik Džo Bajden obavješten o pucnjavi.

LATEST: Casualties have been reported in an active shooter situation at Apalachee High School in Winder, Georgia, on Wednesday morning, according to local officials. One suspect is in custody and the incident is over, officials confirmed. https://t.co/nSKWWxR0Pe pic.twitter.com/7VsYSgEqLV