Napad u vozu u Japanu, više od deset povrijeđenih

TOKIO - Jedna osoba je teže povrijeđena, a više od deset je zadobilo povrede u napadu nožem, vatrom i kiselinom na željezničkoj liniji u Tokiju, javili su danas lokalni mediji.

Prema navodima medija, osumnjičeni napadač je uhapšen.

Napad se desio na željezničkoj liniji "Kejo" ka stanici Šinđuku.

Na snimku postavljenom na društvenoj mreži Twitter vidi se gomila putnika kako bježi iz vagona odakle, nekoliko sekundi, kasnije bukti plamen.

BREAKING: A number of people seriously injured on a train in #Tokyo , after a man stabbed passengers inside the train and then poured gasoline and set everything on fire , the attacker has been detained by police. (Video of people fleeing from the train @siz33 ) pic.twitter.com/MAnPuA9WGN