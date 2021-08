Napad u vozu u Tokiju, ima ranjenih

Najmanje četiri osobe povrijeđene su u prigradskom vozu u Tokiju nakon što je jedan muškarac, kako prenose mediji, žestoko divljao i ozbiljno povrijedio jednu od žrtava prije nego što je pobjegao.

Osumnjičeni se navodno nalazi u policijskom pritvoru.

Napad se dogodio na pruzi "Odakiu Electric Railvai" kasno u petak u jugozapadnom predgrađu Tokija.

Odmah nakon incidenta, voz se zaustavio između dvije stanice, a osumnjičeni je navodno skočio i pobjegao pješke.

Osumnjičeni je pobjegao iz voza, ostavljajući za sobom i oružje i mobilni telefon. Motivi napada još nisu poznati.

Breaking: At least 4 injured after a stabbing on a train in Tokyo, Japan. The suspect is on the loose. pic.twitter.com/0KlyAeGYFM