Napadač imao suicidne namjere, skupljao plinske boce, benzin

MINSTER - Njemačke vlasti su saopštile danas da je Nijemac koji je juče kombijem uletio u masu ljudi u Minsteru i tom prilikom usmrtio dvije osobe, a povredio još 20, nakon čega se ubio, u svojoj kući držao nekoliko plinskih boca i kanistere sa benzinom i bioetanolom.

Tužilaštvo i policija u Minsteru naveli su u zajedničkom saopštenju da je prerano reći zbog čega je on to skladištio u svom domu u Minsteru, prenosi AP.



Policija je navela i da je u njegovoj kući pronašla još ilegalno nabavljene petarde i "automatsku pušku AK-47 koja više nije upotrebljiva", imitaciju pištolja, a zaplijenila je i pušku kojom se ubio u kombiju.



"Sada se naša istraga fokusira na to kako da steknemo cijelokupnu sliku ponašanja počinioca u prethodnim nedjeljama da bismo otkrili njegov motiv za ovako strašan čin", rekao je direktor policije u Minsteru Hajo Kuliš.



Vlasti su takođe navele da je 48-godišnji Nijemac o svojim suicidnim planovima pisao jednom komšiji u mejlu prošlog mjeseca.



Policija je upoznata sa tim mejlom, ali nije uspijela da pronađe tog čovjeka u Minsteru, ali ni u drugim njegovim kućama u Drezdenu i Pirni.



U saopštenju policije i tužilaštva kaže se da iako je počinilac izražavao suicidne namjere on nije pominjao nikakvu namjeru da povredi druge ljude.