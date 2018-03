Napadač iz Merilenda u bolnici, situacija pod kontrolom

MERILEND - Osoba koja je izvršila oružani napad u gimnaziji "Grejt mils" u američkoj saveznoj državi Merilend, prevezena je u bolnicu, a situacija je pod kontrolom, saopšteno je iz kancelarije okružnog šerifa.

Portparol šerifa u Okrugu Sent Meri Džuli Jingling potvrdila je da u gimnaziji ima povrijeđenih, ali nije mogla da navede tačan broj ranjenih niti da pruži informaciju o mogućim smrtnim slučajevima.

"Foks 5" je prenio da su tri osobe prevezene iz škole nakon incidenta, a NBC je ranije javio da je veliki broj osoba ranjen.

Iz Okružnog odjeljenja za obrazovanje saopšteno je da je situacija nakon pucnjave u školi pod kontrolom.

"Dogodila se pucnjava u gimnaziji 'Grejt Mils'. Škola je zatvorena, situacija je pod kontrolom, a članovi šerifove kancelarije su na licu mjesta", saopšteno je na internet stranici gimnazije.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School

— St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) March 20, 2018

Jedan od učenika je za lokalne medije izjavio da vjeruje da je sedam lica povrijeđeno i da je najmanje jedna osoba poginula.

Na lice mjesta su poslati i agenti Biroa za alkohol, cigarete, vatreno oružje i eksplozive /ATF/, saopšteno je iz ove službe.

Iz kancelarije šerifa su putem zvaničnog naloga na "Tviteru" zamolili roditelje da ne dolaze u gimnaziju povodom ovog incidenta, već da odu u obližnji Leonardtaun.

Guverner Merilenda Leri Hogan je na svom nalogu na "Tviteru" napisao da prati izvještaje, a lokalno stanovništvo je pozvano da prati uputstva lokalnih organa za sprovođenje zakona, koji su na licu mjesta, prenio je "Sputnjik".

Pucnjava u Merilendu se dogodila samo mjesec dana nakon masakra u školi u savednoj državi Floridi, kada je 19-godišnji Nikolas Kruz u gimnaziji "Stounmen Daglas" u Parklendu ubio 17 osoba.