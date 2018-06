Napadač otvorio vatru na navijače u Malmeu, ima ranjenih?

MALME - Najmanje četvoro ljudi povrijeđeno je u pucnjavi u Malmeu, saopšteno je iz švedske policije.

U saopštenju se navodi da nije poznato u kakvom su stanju povrijeđeni.

Kako pojedini izvori navode, pucnjava se dogodila u blizini policijske stanice u ovom švedskom gradu, a napadač je u bjekstvu.

Prema riječima neimenovanih svjedoka napadač je ispalio od 12 do 15 hitaca.

Navodno su napadnuti ljudi dok su slavili pobjedu Reprezentacije Švedske protiv Južne Koreje na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Rusiji.

Za sada nema podataka o motivima za napad.

#SWEDEN, #MALMÖ: Several ambulances have responded to the shooting, reports of at least three people critically injured, a gunman is reportedly on the run. Picture from the scene: @breakingnlive pic.twitter.com/yQ1bG8F7iE