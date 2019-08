Napadač ubijao ljude oko njega, on snimao "Story" za Instagram

EL PASO - Tokom oružanog napada koji se desio u teksaškom El Pasu 3. avgusta u trgovini "Walmart", jedan mladić je objavio takozvani "story" na Instagramu, piše portal "Unilad."

"Story" je počeo da snima to jeste objavljuje u trenutku kada je napadač počeo da puca. Tom prilikom je rekao da nije ponio svoj pištolj, a zatim je dodao:

"K****n sin, neko je upravo počeo da puca u 'Walmartu'!"

Uspio je da izađe iz trgovine, a zatim je ušao u svoj automobil.

"Čovječe, ovo je ludnica. Upravo sam vidio da je nekoliko ljudi upucano. U rukama je imao Kalašnjikov. Izgledao je kao Džoni Kejdž (lik iz filma Mortal Kombat)", rekao je.

Iz automobila je napravio nekoliko fotografija u trenutku kada su hitne službe pomagale ranjenima.

"Moram negdje da kupim hranu. Trenutno nemam pištolj. Niko me neće spriječiti da kupim namirnice", rekao je on, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Za oružani napad je optužen 21-godišnji Patrik Krusius. Tereti se da je ubio najmanje 20 ljudi, a na desetine ranio.

Prije nego što se desio masakr, objavio je svoj antimigrantski manifest kojim je poručio da će mu meta biti ljudi latinoameričkog porijekla. Djelo koje mu se stavlja na teret se istražuje kao teroristički akt, navodi "Unilad".

