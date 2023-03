Napadi širom Ukrajine, dim nad Kijevom (VIDEO)

KIJEV - Rusija je rano jutros izvršila udare na više ukrajinskih regiona, uključujući glavni grad Kijev, crnomorsku luku Odesu i drugi po veličini grad Harkov, što je dovelo do prestanka snadbijevanja električnom energijom, saopštili su regionalni zvaničnici.

Napad je izvršen na više ciljeva u gradovima koji se protežu od Žitomira, Vinice i Rivna na zapadu do Dnjepra i Poltave u centralnoj Ukrajini, prenosi Rojters.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su eksplozije registrovane u jugozapadnom dijelu grada i da su spasilačke službe na terenu.

"Snabdijevanje električnom energijom je preventivno prekinuto za oko 15 odsto stanovnika Kijeva", rekao je Kličko.

Gusti, crni dim nad Kijevom. Kako se čini, Rusi su gađali uglavnom energetsku infrastrukturu.

Large Plumes of Smoke can be seen rising from what is claimed to be the KyivEnergo #5 Thermoelectric Power Plant in the Holosiivskyi District of Kyiv City after Russian Missiles hit the Plant earlier this morning. pic.twitter.com/oBcELQDKkO