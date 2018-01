Napadi u Dandoku u Irskoj, moguć terorizam

DABLIN - U irskom gradu Dandok, južno od granice sa Sjevernom Irskom, danas je na ulici s leđa napadnut japanski državljanin, koji je potom preminuo na licu mjesta, dok su u drugim dijelovima grada povrijeđene najmanje dvije osobe u napadima gvozdenom šipkom, a policija je nagovijestila mogućnost da je riječ o terorizmu.

Policija je saopštila da je uhapšen jedan muškarac, prenosi AP pozivajući se na lokalne medije.

Policija trenutno traži očevice i istražuje tri lokacije u gradu sakupljajući dokaze.

Sniffer dogs have arrived in Dundalk after a man was stabbed to death. Two other people have been injured. Man originally from Syria has been arrested. pic.twitter.com/IuZuUfNwfn