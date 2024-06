Napadnut britanski političar Najdžel Fardž (VIDEO)

ESEKS - ​Žena je optužena za napad nakon što je milkšejk bačen na predsjednika stranke Reforma u Velikoj Britaniji, Najdžela Fardža, nakon njegovog izlaska iz paba u Klaktonu, Eseks, u utorak.

Policija Eseksa rekla je da će se Viktoria Tomas Boven (25) pojaviti pred prekršajnim sudom u Kolčesteru u utorak, 2. jula.

Policija je rekla da se optužbe odnose na incident u kojem je piće bačeno na čovjeka u području Marine Parade East, Klakton, u u utorak oko 14.10 sati.

Sly News, you absolutely disgust me. Its breaking news of the criminal attack on Nigel Farage features their reporter saying it is a “good reminder” of how “very divisive” the Reform UK leader is and how it is a “humbling moment”. THE MSM IS THE ENEMY OF THE PEOPLE. pic.twitter.com/vkg3y9p5L2