Napadnuta ambasada, ima mrtvih (VIDEO)

TEHERAN - Jedna osoba je ubijena, a dvije su ranjene u oružanom napadu na ambasadu Azerbejdžana u Iranu, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana.

Kako se navodi, ubijen je šef obezbjeđenja, a njegovo dvoje kolega je ranjeno, prenosi "TAS S".

"Napadač se probio kroz stražarsko mjesto i ubio šefa obezbjeđenja puškom kalašnjikov", navelo je ministarstvo, a dodaje "Rojters".

Osumnjičeni je uhapšen i u toku je istraga o motivu napada, saopštila je policija u Teheranu.

Images shared by the #Azerbaijan embassy from the moment the attacker managed to enter the building of the Azerbaijan Embassy in Tehran, Iran and started shooting. #breaking pic.twitter.com/BvdoZeIg89