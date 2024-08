Napadnuta američka baza u Iraku dok se očekuje udar na Izrael

BAGDAD - Dvije rakete ispaljene iz "kaćuše" ispaljene su na vazduhoplovnu bazu Ain al Asad u Iraku, gdje su smješteni američki vojnici, kao i druge međunarodne snage u ovoj zemlji.

Kako je prenio Rojters, napad su potvrdili bezbjednosni izvori i dolazi u trenutku povećane napetosti u regionu nakon što se očekuje napad Irana na Izrael, kao osveta za likvidaciju Ismaila Hanijea, vođe Hamasa, koji je ubijen nedavno u Teheranu.

Za sada nije poznato da li je u napadu na američke vojnike u Iraku bilo žrtava i kolika je pričinjena materijalna šteta. Neimenovani izvor je rekao da su rakete pale unutar baze.

#Breaking The Ain al-Asad air base in Iraq, which houses United States Military was attacked by rockets. Sources did not confirm if the attack caused any deaths or injuries, though one security source said that the rockets fell inside the base. pic.twitter.com/iur2CYIol8