Napadnuta dva američka ratna broda

Jemenski Huti pobunjenici napali su dva američka ratna broda sa više dronova i raketa dok su putovali kroz moreuz Bab el Mandeb, ali napadi su bili neuspješni, javilo je danas američko Ministarstvo odbrane.

Predstavnik za štampu Pentagona general major Pat Rajder rekao je da su Huti koje podržava Iran juče ispalili najmanje osam dronova, pet protivbrodskih balističkih raketa i tri protivbrodske krstareće rakete na razarače USS Stokdejl i USS Sprujans.

On je rekao da nije načinjena nikakva šteta i da niko nije povrijeđen.

Moreuz je uski prolaz između Crvenog mora i Adenskog zaliva kroz koji prolaze trgovački brodovi sa robom u vrijednosti od hiljadu milijardi dolara godišnje.

Huti pobunjenici napadaju trgovačke brodove koji prolaze kroz taj moreuz već mjesecima u znak podrške palestinskom Hamasu koji vodi protiv Izraela u Gazi, i zbog izraelske kopnene ofanzive na Hezbolah u Libanu.

Huti kažu da će se napadi nastaviti dok traju ti ratovi, a zbog napada već je prepolovljena komercijalna plovidba kroz tu oblast, prenosi Kurir.

Vojni portparol Huta general Jajha Sare je u snimljenoj izjavi danas rekao da su pobunjenici napali dva američka razarača u Crvenom moru balističkim raketama i dronovima.

Bilo je izvještaja da je napadnut i trgovački brod.

Napad je prijavio brod koji je bio na oko 130 kilometara jugozapadno od grada Hodejde, koji je u rukama Huti pobunjenika, javio je britanski Centar za pomorske operacije britanske vojske.

Niko nije povrijeđen u tim napadima i brod nastavlja svoje putovanje, dodao je Centar.

#BREAKING : Pentagon confirms Houthi forces attacked a U.S. destroyer in the #RedSea, marking a serious escalation in the Middle East. #USNavy #Mideast pic.twitter.com/JQ03vpoUKi