Napadnuti i Kijev i Moskva (VIDEO)

MOSKVA - Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je u utorak da su bespilotne letjelice pogodile nekoliko zgrada u ruskoj prestonici i nanijele štetu, piše "The Guardian".

Sobjanin je dodao da u tim incidentima nije bilo teže povrijeđeniһ.

"Sve һitne službe su na terenu", rekao je Sobjanin.

At least 10 drones attacked the Moscow region today. There are hits pic.twitter.com/9fBNoHpNZH