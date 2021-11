Napeto na istočnoj granici EU, razgovarali Putin i Lukašenko

​Nastavlja se migrantska kriza na granicama Poljske i Litvanije sa Bjelorusijom.

Varšava saopštava da su zabilježili više od trista ilegalnih upada, dok Viljnus navodi da se stotine migranata kreće ka njenom graničnom prelazu.

Litvanija je na dijelu teritorije proglasila vanredno stanje i uputila četiri vojna kamiona sa naoružanim vojnicima.

Poljski predsjednik Andžej Duda tvrdi da je na granici te zemlje sa Bjelorusijom hiljadu migranata, mahom mladih muškaraca.

Poljski graničari su registrovali 309 nelegalnih pokušaja upada na teritoriju te zemlje iz pravca Bjelorusije. Uhapšeno je 17 osoba, mahom Iračana.

Portparol poljskih Specijalnih službi tvrdi da bjeloruske bezbjednosne snage ispaljuju prazne metke u vazduh "kako bi simulirale opasne događaje", dok istovremeno daju migrantima oruđe kojim oni pokušavaju da isjeku žičanu ogradu.

U međuvremenu, Aleksandar Lukašenko i predsjednik Rusije Vladimir Putin su razgovarali telefonom o aktuelnoj situaciji, javlja bjeloruska novinska agencija Belta.

"Ratovati protiv ovih nesrećnih ljudi na granici Poljske i Belorusije i dovesti kolone tenkova - pa jasno je da je to ili vježba ili ucjena", rekao je Lukašenko u televizijskom obraćanju i poručio da će se mirno suprotstaviti ovakvoj situaciji.

Reportedly, 12,000 troops, 4,000 border guards, 1,500 police officers, and 250 counter-terrorism personnel have been deployed to the Poland-Belarus border area pic.twitter.com/EHgJRVwetM