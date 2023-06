Napeto u Briselu: Policija i vatrogasci na nogama (VIDEO)

BRISEL - U četvrtak uveče izbili su neredi u Briselu. Belgijska policija izvela je raciju.

Tokom te racije policija je tragala za sumnjivim mladim ljudima i tražila njihove baklje.

Većina pritvorenika puštena je na slobodu nakon provjere dokumenata.

Tokom nereda zapaljeno je nekoliko automobila, a kako je portparol policije Ilse Van De Keire rekla novinarima, društvenim mrežama tokom dana kružili su pozivi da se izađe na ulice "kao u Francuskoj".

❗️ [ BELGIQUE ] La colère passe les frontières françaises et touche la Belgique. Suite à la mort de Nahel, des appels ont été lancés à Bruxelles et la situation a rapidement dégénéré. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées. La STIB annonce que le trafic des bus… pic.twitter.com/amBpBMM5HY