Misterija oko beluge koja je viđena uz obalu Norveške sa pojasom oko tijela napokon bi mogla biti riješena. Pripitomljena bijela beluga, koju su lokalni stanovnici prozvali Hvaldimir, dospjela je u centar pažnje prije pet godina usljed nagađanja da je riječ o ruskom špijunu.

Sada stručnjak za tu vrstu, dr Olga Shpak, za BBC tvrdi kako vjeruje da je beluga zaista pripadala vojsci te pobjegla iz vojne baze unutar Arktičkog kruga. Međutim, dr Shpak ne vjeruje da je beluga bila špijun; smatra da je bila obučavana za čuvanje baze i da je pobjegla jer je bila "huligan", prenosi Index.hr.

Rusija je uvijek odbijala da potvrdi ili opovrgne da je beluga bila u vojnoj obuci. Dr Shpak, koja je u Rusiji istraživala morske sisare od 1990-ih do povratka u rodnu Ukrajinu 2022, izjavila je za BBC: "Za mene je to 100% sigurno."

Tajanstvena beluga prvi je put privukla pažnju javnosti prije pet godina kada se približila ribarima uz sjevernu obalu Norveške.

"Beluga je počela trljati tijelo o brod", rekao je jedan od ribara, Joar Hesten.

"Čuo sam za životinje koje su, kada su u nevolji, instinktivno tražile pomoć od ljudi. Pomislio sam da je ovo jako pametna beluga." Prizor je bio neobičan jer je beluga bila vrlo pitoma, a te se vrste rijetko viđaju tako južno. Osim toga, nosila je pojas s nosačem za kameru, na kojem su na engleskom jeziku bile riječi "Equipment St. Petersburg."

