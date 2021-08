Naređena evakuacija Kongresa

VAŠINGTON - Zaposlenima u zgradi američkog Kongresa naređeno je danas da se evakuišu nakon što je policija koja obezbeđuje Kapitol hil saopštila da istražuje "aktivnu prijetnju bombom".

Policija je na Tviteru navela da je dobila dojavu o sumnjivom vozilu ispred biblioteke Kongresa i upozorila ljude da se drže dalje od ove oblasti, prenosi Si-En-Bi-Si.

Prema navodima neimenovanih izvora iz policije, primljena je dojava o eksplozivnoj napravi u kamionu, u blizini biblioteke, dodaje Si-En-En.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress. Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

Policija je poslala pregovarače da pregovaraju sa muškarcem koji prijeti, a koji se nalazi u kamionu, naveo je jedan od izvora.

"U toku je istraga. Pažljivo pratimo situaciju i ažuriraćemo informacije na ovom nalogu kada dobijemo one koje možemo da objavimo", navela je policija Kapitol hila na Tviteru.

Pojavili su se i snimci ispred Kapitola.

U.S. #Capitol Police say they are responding to a suspicious vehicle near the Library of #Congress in #Washington D.C. with the area now being evacuated. @CapitolPolice pic.twitter.com/scYdIbwSL7 — Afroz Alam(@AfrozJournalist) August 19, 2021

Objavljena je i fotografija mejla koji su dobili zaposleni u zgradi Kongresa.