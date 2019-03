Naređena evakuacija američkog diplomatskog osoblja iz Unije Komora

VAŠINGTON - SAD su izdale naredbu o evakuaciji diplomatskog osoblja iz Unije Komora u Indijskom okeanu, zbog pucnjave i političkih nemira, saopšteno je iz Ambasade SAD u ostrvskoj zemlji.

U saopštenju se navodi da se u Uniji Komora dešavaju pucnjava, politički nemiri i ometanje infrastrukture, te je s toga diplomatskom osoblju SAD naređeno da napuste zemlju.

Iz Ambasade su građane upozorili da izbjegavaju masovna okupljanja i demonstracije, da smisle plan evakuacije ne oslanjajući se na pomoć vlasti SAD i da preispitaju svoje bezbjednosne planove.

U saopštenju se ističe da demonstracije, građanski nemiri i blokade puteva u Uniji Komora traju od izbora 24. marta, javio je "Sputnjik".

Iz Ambasade dodaju da su šefu misije zabranjena poslovna i privatna putovanja u Uniju Komori, osim putovanja za koja zamjenih šefa misije smatra da su ključna.

#BREAKING Gunfire heard near #Comoros army base after opposition leader arrested: witness Leaders of three opposition parties were arrested by police on Friday in Moroni, Comoros during a protest denouncing the constitutional referendum scheduled for next month. pic.twitter.com/XVnE5qRtTC