Naselje na Golanskoj visoravni dobija naziv po Trampu

TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će jedno naselje na Golanskoj visoravni nazvati po Donaldu Trampu, u znak zahvalnosti za odluku američkog predsjednika da prizna ovaj region kao izraelsku teritoriju.

"U čast predsjednika Trampa, koji je priznao suverenitet Izraela nad Golanima, Izrael će uskoro naselje na Golanskoj visoravni nazvati njegovim imenom. Sretan praznik", objavio je Netanjahu na Twitteru.

Iako je ranije najavio da će to uraditi, Tramp je danas službeno priznao izaelski suverenitet nad Golanskom visoravni te na taj način preokrenuo više od pola vijeka američke politike.

"Svaki mogući budući bliskostični sporazum mora uzeti u obzir pravo Izraela na samoobranu", kazao je Tramp prilikom današnjeg potpisivanja dokumenta.

Golanska visoravan se smatra okupiranom teritorijom Sirije koju decenijama kontroliše Izrael. Najava aneksije ove teritorije izazvala je žestoke kritike. Brojni spoljnopolitički analitičari mišljenja su kako će novi potez lidera SAD-a izazvati novu krizu na Bliskom istoku.

