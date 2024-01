Nasilni mladić bh. korijena optužen za pripadnost IS

BEČ - Bečko javno tužilaštvo podiglo je danas optužnicu protiv nasilnog simpatizera Islamske države (IS), porijeklom iz Bosne i Hercegovne, koji je na svom javnom Instagram profilu propagirao ovu terorističku organizaciju.

Kristina Salcborn, portparolka Tužilaštva izjavila je danas da je on optužen za pripadnost IS, a da mu je suđenje zakazano za 2. februar.

Pored ovoga, optužnica ga tereti za druge nasilne prekršaje, što dovoljno govori da ovaj mladić ima istorijat nasilja. Naime, on je 29. maja, 2023. godine praznim pištoljem prijetio prisutnima u jednoj pekari, zbog čega su dvojica mušterija pretrpjeli ozbiljne traume nakon što je pištolj uperio prema njima.

Samo četiri dana ranije, ovaj 19-godišnjak je zajedno sa saučesnikom istim pištoljem prijetio ispred stanice Florisdorf. Navodno su se prvo posvađali sa čovjekom, a onda mu pištolj prislonili na lice.

Ipak, kako prenose austrijski mediji, više je nego očigledno da ovom mladom nasilniku nije potrebno ni oružje da prijetio ljudima. Naime, jednog prolaznika je oborio na zemlju i izudarao po licu. Žrtva je završila u bolnici sa višestrukim povredama.

Kada je, konkretno riječ o propagiranju Islamske države, onda se navodi da je ovaj mladić javno objaljivao pjesme koje veličaju IS i njihovu borbu. Širio je poruke radikalnih islamističkih propovjednika, a IS je opisivao kao “tvrđavu protiv svih neprijatelja”. U svojim postovima na instragramu on je veličao smrt pripadnika IS, a na svom profilu je podijelio i dvije priče o borcima ove terorističke organizacije. Kako je saopšteno iz Tužilaštva, predviđeno je da suđenje traje jedan dan, a ukoliko bude osuđen, čeka ga višegodišnja zatvorska kazna.

