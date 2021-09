Nasilnik napao dječaka pa dobio batine

Aleks Enlund, nekadašnji šampion "Cage Warriorsa" podijelio je na društvenim mrežama video snimak kojim je šokirao javnost.

Prije svega zbog činjenice da se na njemu vidi kao odrasla nepoznata muška osoba napada 16-godišnjeg dječaka, mada je na kraju ta osoba izvukla "deblji kraj".

Naime, pomenuti muškarac nije ni slutio da je naletio na nekadašnjeg džiu-džicu svjetskog juniorskog šampiona Aleksa Vilijamsa koji je situaciju brzo riješio u svoju korist.

"Odrastao čovjek pokušava da napadne 16-godišnjaka koji je višestruki prvak svijeta u BJJ-u. Aleks pokazuje smirenost, suzdržanost i hrabrost u ovoj situaciji", napisao je Endlund.

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8