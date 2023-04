Nastavak nasilja oko džamije Al Aksa (VIDEO)

JERUSALIM - ​Nasilje se nastavilo drugu noć zaredom u Jerusalimu u srijedu kada su se palestinski vjernici zabarikadirali unutar džamije Al Aksa u osjetljivom dijelu Starog grada, a izraelska policija upotrijebila je silu da ukloni desetine vjernika.

Nemiri su bili manjeg intenziteta nego prethodne noći. Ali situacija je ostala zapaljiva dok su muslimani obilježavali sveti mjesec Ramazan, a Jevreji počeli sedmični praznik Pesa.

Palestinski Crveni polumjesec izvijestio je da je najmanje šest osoba povrijeđeno u posljednjem nasilju. Vlasti islamskog vakufa, koje upravljaju kompleksom, rekle su da je policija ispalila šok granate i gumene metke kako bi rastjerala gomilu.

Izraelska policija je rekla da su "desetine maloljetnika koji su prekršili zakon" izazvali haos, bacajući kamenje i druge predmete na policajce i prisiljavajući policiju da djeluje kako bi vratila "sigurnost, zakon i red".

They are actually doing it, ie. not allowing folks to enter, if one is 40 years or younger. These folks are praying outside the Al-Aqsa compound. https://t.co/0ISCka5vbb