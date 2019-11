Nastavlja se podrhtavanje tla: Snažan potres u Grčkoj

ATINA - Snažan potres jačine 6,1 stepen Rihterove skale pogodio je Grčku

Prema prvim procjenama, zemljotres je bio koncentrisan u morskom području između ostrva Kitera i Krit, javlja EMSC.

Zemljotres je zabilježen u 8.23 časova.

Seizmičke vibracije osjetile su se i u Atini, prenosi Katemerini.

Prema Evro-mediteranskom seizmološkom centru, epicentar je bio 179 kilometara zapadno od Irakliona.

M6.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 179 km W of #Irákleion (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/LuVWPNVPdf