Nastavlja se podrhtavanje tla: Snažan potres u Grčkoj

ATINA - Snažan zemljotres jutros je pogodio Grčku u 8:25, odnosno 9:25 po lokalnom vremenu, kada je zabilježen potres jačine 6,1 stepen Rihtera, 258 kilometara južno od Atine, saopštio je Geodinamički institut Nacionalne opservatorije u Atini.

Epicentar je bio na 20 kilometara južno od ostrva Antikitera, između ostrva Krit i Kitera, na dubini od 71 kilometra, prenosi Katimerini.

Zemljotres se osjetio u Atici i Peloponezu.

U razgovoru za televiziju SKAI, predsjednik grčkog seizmološkog zavoda i profesor geologije Eftimios Lekas je rekao da je zemljotres imao veliku žarišnu dubinu i istakao da će doći i do naknadnih potresa.

Rekao je i da se potres ne može dovesti u vezu sa zemljotresima u Albaniji i Bosni i Hercegovini.

Za sada nema informacija o šteti, ali vatrogasna služba na Kritu je u pripravnosti, prenosi Katimerini.

Zemljotres se dogodio dan nakon snažnog i razornog potresa u Albaniji, od 6,4 stepena po Rihteru, u kojem je poginulo najmanje 25 osoba.

M6.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 179 km W of #Irákleion (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/LuVWPNVPdf