Nataša Kampuš 15 godina poslije: Priklopil obožavao Hiltera

BEČ - Petnaest godina poslije uspješnog bjekstva iz ralja otmičara, koji je osam godina držao u podrumu, Nataša Kampuš kaže da je njen otmičar Volfgang Priklopil obožavao Adolfa Hiltera i da je želio da se osjeća kao što su se osjećale žrtve Trećeg rajha.

Kampuš je 1998. godine, kada je imala svega 10 godina, oteta na putu do škole.

Njen slučaj potresao je cijelu Austriju, ali i svjetsku javnost, posebno nakon što je uspjela da pobjegne i pošto se saznalo u kakvim okolnostima ju je držao otmičar.

Priklopil je djevojčicu držao u podrumu svoje kuće, bez da je iko primijetio osam i po godina njenu patnju.

"On je obožavao Hitlera i želio je da se osjećam kao što su se osjećale žrtva nacista. Dao mi je malo da jedem, malo odjeće i ponižavao me je stalno. Tjerao me je i da obavljam teške poslove, te me je i ošišao do gole glave", objasnila je Kampuš, koja je 23. avgusta 2006. uspjela da pobjegne iz ralja otmičara, u intervjuu za austrijski javni servis ORF.

Inače, Kampuševa je dobila, kao obeštećenje kuću svog otmičara, koji je, kada je ona pobjegla, izvršio samoubistvo bacivši se pred voz.

Kako je rekla, svaka dva mjeseca obilazi tu kuću u mjestu Štrashof pokraj Beča, koja opominje šta se dešavalo iza visokih ograda i debelih zidova.