Naučnik objasnio tvrdnju da bi pandemija mogla trajati dvije godine

Direktor njemačkog Instituta "Robert Koh" Lotar Viler, koji je prognozirao dvogodišnju pandemiju virusa korona, objasnio je da se radi o širenju virusa, a ne o tome da će se karantinske mjere nastaviti sve to vrijeme.

"Juče su me neki mediji citirali tako da će trenutne opsežne mjere kontrole (širenja virusa) trajati do dvije godine. To je, naravno, pogrešna interpretacija. Ono što sam htio da kažem je da se pandemije uvijek razvijaju u talasima, a ova pandemija takođe može trajati dvije godine, dok osnovni dio populacije ne prođe kroz COVID-19, ne dobije imunitet i infekcija bude zaustavljena“, precizirao je Viler.

Na pitanje kada bi se mogla pojaviti vakcina protiv COVID-19, Viler je odgovorio da računa na početak 2021. godine, ali da se nada ranijem datumu.

Direktor Instituta takođe je naglasio da se mjere koje se sada preduzimaju u Njemačkoj "ne mogu dugoročno održati i predstavljaju ekstremni slučaj". Ubuduće će se mjere za suzbijanje širenja virusa korigovati u zavisnosti od razvoja situacije.

Institut "Robert Koh" ulazi u sastav Ministarstva zdravlja Njemačke i bavi se praćenjem epidemiološke situacije u zemlji. Viler je u utorak izjavio da bi pandemija virusa korona mogla da traje do dvije godine i da će se razvijati u talasima. Na konferenciji za novinare u srijedu, Viler je rekao objasnio svoju jučerašnju izjavu, jer ju je nekoliko medija pogrešno protumačilo.

