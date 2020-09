Navaljni: Hodam, ali mi noge drhte

Ruski opozicionar Aleksej Navaljni objavio je na svojoj stranici na Instagramu post o tome kako teče njegov oporavak u berlinskoj klinici "Šarite".

Navaljni je napisao da su poteškoće koje ima s korištenjem telefona ili to što ne može sebi na uspe čašu vode obična glupost.

On je objasnio da još prije izvjesnog vremena nije prepoznavao ljude niti je umio da govori. Po njegovim riječima, svako jutro mu je dolazi ljekar s tablom i tražio da napiše neku riječ.

"To me je dovodilo u očaj, iako sam već sve generalno shvatao šta želi ljekar, nisam znao gdje da nađem riječi. U kojem dijelu glave one stoje? Gdje pronaći riječ i šta da uradim da ona nešto znači", naveo je bloger, naglasivši da je sve to bilo neshvatljivo za njega.

On nije znao kako da izrazi svoj očaj i zato je jednostavno ćutao. To je, po priznanju blogera, kasnija faza koje se može sjetiti.

Sada mu se tresu noge kada se spušta stepenicama, ali su ljekari uspjeli da ga pretvore iz "tehnički živog" u čovjeka koji umije da brzo lista Instagram i razumije šta treba da lajkuje.

Podsjetimo, Vlada Njemačke je ranije saopštila da je Aleksej Navaljni, koji leži u berlinskoj bolnici "Šarite", otrovan supstancom novičok. Ruska strana negira da se u organizmu Navaljnog nalazio taj otrov dok je bio na teritoriji Rusije.

