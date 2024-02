Navaljni prije smrti uputio apel Rusima šta da rade u slučaju da on umre (VIDEO)

VARŠAVA - Tviter kanal portala Nexta, sa sjedištem u Varšavi, objavio je video snimak, tačnije, isječak iz dokumentarnog filma Navaljni Danijela Rora iz 2022. godine.

Na snimku se vidi Navaljni kako sjedi u baru, sam, i govori, kako ističe Nexta, apel Rusima šta da rade u slučaju da on umre.

"Slušajte, imam nešto vrlo očigledno da vam kažem. Ne smijete da odustanete. Ako riješe da me ubiju, to znači da smo izuzetno jaki. Treba da iskoristimo tu snagu, a ne da odustanemo. Da se sjetimo da smo velika sila koju ugnjetavaju loši momci. Mi ne shvatamo zapravo koliko smo jaki. Jedino što je neophodno za trijumf zla je da dobri ljudi ne rade ništa. Zato, ne mirujte", poručio je Navaljni.

Ruski opozicionar umro je danas u 48. godini u kaznenoj koloniji u polarnom Uralu, gdje je služio zatvorsku kaznu od 30 godina.

#Navalny's appeal to Russians in case of his death Excerpt from the movie "Navalny" by Daniel Rohr, 2022 pic.twitter.com/QET6hQ122V