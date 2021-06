Navijači u Rimu zagrljeni pjevali i čekali utakmicu Italije i Turske

Navijači fudbalske reprezentacija Italije i Turske zajedno i u sjajnoj atmosferi čekaju početak utakmice između ovih timova u Rimu, a što će ujedno biti i prvi susret na Euru.

Fotografije i videosnimci koji dolaze iz Rima dva sata uoči početka utakmice između Italije i Turske odmah su postali viralni na društvenim mrežama, a nakon pandemije korona virusa zaista je sjajno opet vidjeti navijačku euforiju i sve ono što fudbal i veliko takmičenje nosi sa sobom.

Italijani i Turci uoči utakmice zajedno navijaju i očekuju početak prvog meča na Euru, a na videosnimcima se može vidjeti da su u sjajnom odnosu, zagrljeni. Na jednom od videosnimaka može se vidjeti i kako navijači Italije i Turske zajedno igraju stoni fudbal i na taj način provode vrijeme do utakmice, prenosi Klix.

Podsjetimo, svečanom ceremonijom otvaranja i utakmicom Italija - Turska, koja se igra na stadionu Olimpico u Rimu od 21 sat, večeras će početi 16. Evropsko fudbalsko prvenstvo koje će trajati do 11. jula.

Great to see this after the 15 months from hell - a sense of real excitement, joy and fraternity at being able to come back into the stadium and watch international football again. 16,000 allowed into the Stadio Olimpico tonight - 25% capacity. #ITA-#TUR pic.twitter.com/6mmH2hlJ4b