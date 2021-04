Ne mogu bez Rusa, a u savezu sa Amerikom

ANKARA - Turska je saopštila da je u konfliktu između Rusije i Ukrajine neutralna, a politički analitičari to objašnjavaju velikim ekonomskim interesima na relaciji Ankara-Moskva, ali i ruskim upozorenjem turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoanu da ne kvari dostignute veze podrškom Kijevu i zapadnim inicijativama.

"Turska ostaje neutralna u krizi između Rusije i Ukrajine, ali je spremna da podrži diplomatske napore usmjerene na njeno rješavanje", izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu.

Erdoganu je sada najmanje stalo do zaoštravanja tursko-ruskih odnosa, tim prije što ih je zajedno sa ruskim liderom Vladimirom Putinom godinama mukotrpno gradio i doveo na najviši nivo ikad, navodi "Geopolitika".

Na nezavidan položaj Turske, koju neke zapadne zemlje guraju u sukob sa Rusijom, upozorava i ugledni turski provladin medij "Jeni Šafak", koji tvrdi da su prijetnje iz SAD usmjerene na Turke.

"SAD i NATO možda žele da podrže Ukrajinu i odgurnu Rusiju od Zapada. Međutim, to će takođe pogurati Tursku prema smrtonosnom izboru. Oni će eskalirati napetosti u Crnom moru do te mjere da će Turska biti suočena sa pitanjem: `Jeste li sa nama ili sa Rusijom?`

To bi Tursku, zemlju koja je iznijela velike geopolitičke inicijative na svim područjima, od Karabaha do Libije, od Sirije do Egejskog mora, gurnulo u slijepu ulicu. Koliko je ukrajinska kriza usmjerena na to da Rusiju stjera u ugao, ona je jednako i protiv Turske", navodi "Jeni Šafak".

Turska neutralna pozicija rezultat je i praktične demonstracije moći Rusije.

Čim je Turska prvobitno poručila da ne priznaje Krim u okviru Rusije i podržala ukrajinske težnje u Donbasu, ruske avio-kompanije obustavile su sve letove za Tursku zbog "naglog porasta oboljelih od korone posljednjih dana u te dvije zemlje".

Prema podacima ruskih tur-operatora, do sada je bilo registrovano čak šest miliona ruskih turista koji namjeravaju da provedu odmor u turskim ljetovalištima.

Riječ je, dakle, o ogromnim deviznim iznosima koje Rusi planiraju da polože u tursku državnu kasu, ispražnjenu zbog posljedica globalne pandemije, podsjeća "Geopolitika".

Nakon "posipanja pepelom" turskog šefa diplomatije, ne treba sumnjati da će ruski letovi prema turskim ljetovalištima prije turističke sezone opet biti uspostavljeni, osim u slučaju krajnje lošeg epidemiološkog stanja koje bi izmaklo kontroli turskim vlastima.

Kada se svemu doda činjenica da američki predsjednik Džozef Bajden ni tri mjeseca nakon inauguracije nije obavio telefonski razgovor sa Erdoganom, a to je do sada učinio sa više od 50 svjetskih državnika, nije teško pretpostaviti o kakvom je znaku riječ i šta o Erdoganovoj politici misli šef američke administracije.

Američko-turski odnosi načeti su još od časa kada je Turska, i pored velikog protivljenja Vašingtona, kupila ruski sistem "S-400".