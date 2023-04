Ne odustaju od zahtjeva: Desetine hiljada ljudi na ulicama Izraela (VIDEO)

​Desetine hiljada ljudi okupilo se u Tel Avivu, poslije više od dva mjeseca protesta zbog najavljene vladine reforme sudstva, prenio je "Tajms of Izrael".

Izraelski list navodi da se veliki broj ljudi okupio i u Jerusalimu, ispred predsjedničke rezidencije.

Reforma pravosuđa, koju je predložila nova vlada na čelu sa premijerom Benjaminom Netanijahuom, bila bi jedna od najradikalnijih promjena ikada u sistemu vlasti u Izraelu, jer bi ograničila ovlašćenja Vrhovnog suda, omogućila vladi da bira sudije i okončala imenovanje pravnih savjetnika u ministarstvima od državnog tužioca.

Netanjahu, kome se sudi za korupciju, tvrdi da bi njegov plan za reformu pravosuđa unaprijedio demokratiju, prenosi b92.

In Israel, mass protests again took place against judicial reform. The largest demonstration traditionally took place near the complex of government buildings in Tel Aviv. pic.twitter.com/4uv7sqCXCx