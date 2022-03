Nebenzja: Opovrgnite bio laboratorije, iznijeli smo činjenice

MOSKVA - Ruska specijalna operacija u Ukrajini otkriće još ružnih činjenica poput one o američkoj vojno-biološkoj aktivnosti na postsovjetskom prostoru, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

"Zapad savršeno dobro razumije da, kako se borbena dejstva nastavljaju i potencijal ukrajinske vojske smanjuje, pozicije kijevskih vlasti će slabiti, ali one žele da zadrže te pozicije po svaku cijenu. Drugo, oni savršeno dobro razumiju da će, ako i kada se ostvare ciljevi specijalne vojne operacije, isplivati na površinu mnoge ružne činjenice, koje su do sada čuvane u tajnosti, ne samo o vojno-biološkim aktivnostima, već i o mnogim drugim stvarima", rekao je on u intervjuu za televiziju Rosia-1, prenio je TAS S.

Prema riječima ruskog diplomate, smiješno je pokušavati negiranje američke vojno-biološke aktivnosti u Ukrajini govoreći da Ujedinjene nacije to ne potvrđuju.

"To je smešno jer vojno-biološki razvoj... je tajna a priori. Oni koji se bave takvim aktivnostima nikada nikome ne podnose izvještaje o tome, uključujući i Sjedinjene Američke Države", objasnio je on.

On je pozvao zapadne nacije i Ukrajinu da prestanu da neosnovano optužuju Moskvu za propagandu.

Prema njegovim riječima, ako tvrde da informacije Rusije nisu tačne, trebalo bi da pruže dokaze za svoje tvrdnje.

"Ako možete da opovrgnete ovo što smo iznijeli, uradite to. Ali, prestanite da nas optužujete bez ikakvih osnova da se upuštamo u propagandu, jer smo iznijeli konkretne činjenice", naglasio je Nebenzja.

