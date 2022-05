Nehamer: Što duže traje sukob u Ukrajini, veća je opasnost od velikog rata

BEČ - Austrijski kancelar Karl Nehamer upozorio je da što duže traje oružani sukob u Ukrajini, to se povećava opasnost od „velikog rata“.

Nehamer je, u intervjuima za više austrijskih medija, kazao da ne strahuje da bi Rusija mogla nuklearnu raketu da pošalje u pravcu Austrije.

On istovremeno upozorava da, ako dođe do formiranja nuklearnog oblaka onda zavisi od vremenskih prilika i pravca kojim duva vjetar da li će stići do Austrije.

Nehamer smatra da ruska strana trenutno nema nikakav interes za mirovnim pregovorima.

„Sve dok oružje govori, razgovori o miru su u pozadini“, smatra on.

Nehamer je rekao da u njemu „kucaju dva srca“ što se tiče isporuke teškog naoružanja, na primjer, iz Njemačke Ukrajini.

Na jednoj strani oružje treba da utihne, a na drugoj Rusija nema interes za razgovorima i napada dalje Ukrajinu, podvukao je on.

Nehamer se osvrnuo i na kritike predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je prebacio Austriji da „uzima u obzir mrtvu djecu za ruski gas“.

„To je bio jedan od najtežih trenutaka koji sam doživio kao kancelar, posebno što sam i otac. Ali i pored toga nema nikakvih promjena“, poručio je on.

Nehamer je podsjetio da snosi odgovornost za energetsku bezbjednost Austrije.

Ukazao je da je sa Vladimirom Putinom, ruski predsjednik pokrenuo temu gasa, a ne on kao gost.

„I ako bi došlo do obustave isporuke ruskog gasa koja bi pogodila Austriju, vlada ima plan“, istakao je Nehamer.