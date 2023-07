Nejmar dobio kaznu od 3.3 miliona dolara

Brazilska fudbalska zvijezda Nejmar kažnjen je s više od 3.3 miliona dolara zbog kršenja lokalnih ekoloških pravila tokom renoviranja svoje vile u gradu Mangaratiba u blizini Rio de Žaneira.

Gradska skupština Mangaratibe rekla je u saopštenju da je izdala četiri novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 16 miliona brazilskih reala nakon što je Nejmar optužen za nezakonitu izgradnju vještačkog jezera u svojoj vili.

"Desetine prekršaja koji su primjećeni na posjedu igrača, bili su početak neovlaštene gradnje koja zahtjeva ekološku kontrolu; zauzimanje riječnog toka i njegovo neovlašteno obilaženje; pokretni kamen i pijesak; neovlašteno suzbijanje vegetacije i nepoštovanje embarga”, stoji u saopštenju.

Neymar has been fined $3.3M by the Brazilian authorities for building an artificial lake in the garden of his Rio beach house without permission. The residence was visited by the environmental authorities, who discovered several irregularities and banned the creation… pic.twitter.com/dFYhC1b2St

Dokument gradske skupštine do kojeg je došao "Associated Press" kaže da je posljednja optužba povezana s Nejmarovom odlukom da pliva u vještačkom jezeru uprkos činjenici da su mu lokalne vlasti zabranile pristup tom području zbog ekoloških posljedica.

"Zbog toga je sportista ponovo novčano kažnjen", rečeno je.

"Fudbaler je bio u vili u petak i ušao je u jezero, ignorišući naredbu o zabrani koju su izdali sekretarijat okoline i lokalna policija, koja se tamo pojavila dan ranije", stoji u dokumentu.

Brazilski mediji izvijestili su u petak da je Nejmar priredio zabavu tog dana kako bi proslavio završetak izgradnje vještačkog jezera, prenosi "IrishExaminer".

Neymar has been fined $3.3M by the Brazilian authorities for building an artificial lake in the garden of his Rio Beach house without permission. The residence was visited by the environmental authorities, who discovered several irregularities and banned the creation of the… pic.twitter.com/7WJXOW5ps2