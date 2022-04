Nekoliko desetina ljudi povrijeđeno u naletu tornada u Teksasu

SALADO - Nekoliko desetina ljudi povrijeđeno je kada je više tornada zahvatilo centralni Teksas, navode zvaničnici te američke savezne države.

Oluje su bile najintezivnije u Saladu, oko 80 kilometara sjeverno od Ostina, a sudija okruga Bel Dejvid Blekburn naveo je da su 23 osobe povrijeđene, od kojih jedna teško, dok je ukupno dvanaestoro ljudi prebačeno u bolnice.

On je dodao da je razorni tornado u utorak čupao i prevrtao velika stabla, a zgrade su pretvorene u ruševine, dok su dalekovodi i stubovi razbacani posvuda.

Fotografije na društvenim mrežama pokazale da je tokom te oluje padao grad veličine grejpfruta, a tornada su primijećena u utorak u Ajovi i Nebraski, gdje su snažni udari vjetra obarali grane sa drveća i pravili štetu na krovovima, prenosi Rojters.

Centar za predviđanje oluja za danas je prognozirao više tornada u dijelovima američkog srednjeg juga i u dolini rijeke Misisipi, a najgore vrijeme moglo bi biti u oblastima kao što su Litl Rok, Arkanzas i Tenesi, dok se u četvrtak u većem dijelu zapadne i centralne Sjeverne Dakote, gdje traje jaka mećava, očekuje do 60 centimetara snijega.

Extensive tornado damage in between Jarrell and Florence @fox7austin #tornado #weather #texas pic.twitter.com/JjGweZhSCr