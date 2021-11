​Nema preživjelih u padu aviona u Sibiru

MOSKVA - Ukupno sedmoro ljudi poginulo je kada se srušio transportni avion "An-12" u Irkutskoj oblasti na istoku Sibira, saopšteno je iz pres-službe ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

"Prema konkretnim podacima, u avionu je bilo sedmoro ljudi", navodi se u saopštenju za TASS.

Izvor ruske agencije ističe da su u avionu bili samo članovi posade i da niko nije preživio.

#News #BreakingNews Photo from the crash site of An-12 in the Irkutsk region #Russia. According to preliminary data, 7 people were killed in the plane #crash. pic.twitter.com/nYGPP00EG9