Nema priznanja u slučaju "Kašogi"

ANKARA - Turska nije dobila priznanje od Saudijske Arabije u vezi sa nestankom novinara DŽamala Kašogija nakon što je on posjetio saudijski Konzulat u Istanbulu, rekao je danas šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu.

On je izjavio na konferenciji za novinare da će američki državni sekretar Majk Pompeo donijeti više informacija o ovom slučaju kada dođe u Tursku poslije posjete Saudijskoj Arabiji.

Zajednički turski i saudijski tim noćas je obavio pretres u zgradi Konzulata Saudijske Arabije i uzeo forenzičke uzorke.

Pompeo je tokom sastanka u Rijadu sa šefom saudijske diplomatije rekao da je zabrinut povodom nestanka novinara i zahvalio kralju Salmanu na naređenju da se sprovede istraga, saopštio je Stejt department.

Kašogi, poznat kao kritičar saudijskih vlasti, nestao je prije dvije sedmice nakon što je ušao u saudijski Konzulat da bi dobio dokumente za vjenčanje.

Saudijske vlasti tvrde da je on izašao iz zgrade, ali Kašogijeva vjerenica, koja ga je čekala ispred Konzulata, tvrdi da se on nije vratio.

EXCLUSIVE: “The [Turkish] Attorney General’s office is telling us they have found evidence that supports their suspicions that #JamalKhashoggi was killed inside the Saudi consulate in Istanbul." - Al Jazeera's Jamal Elshayyal (@JamalsNews) pic.twitter.com/RjNaRZYtwy