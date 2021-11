Nema "zelenih" na novoj korona karti EU

Na novoj korona karti EU koju je objavio ECDC situacija je veoma loša i zvanično više nema zemlje u zelenoj zoni.

Većina zemalja se nalazi u tamnocrvenoj i crvenoj zoni, a nekolicina u narandžastoj.

Boje za pojedina područja se određuju kombinacijom potvrđenih slučajeva zaraze u proteklih 14 dana na 100.000 stanovnika i procenta testirane populacije, a na osnovu ove karte svaka zemlja može da pooštri uslove ulaska.

Updated maps are online! These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic. Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/1SWLGuXKLf