Nemiri u Evropi: Francuska i Njemačka u znaku protesta

U Francuskoj i Njemačkoj su održane velike demonstracije protiv vladinih pandemijskih mjera.

U Francuskoj je bilo protesta u mnogo gradova, u Njemačkoj je protest bio koncentrisan na Berlin.

U Berlinu su održane demonstracije koje je organizovao njemački pokret "Kverdenkera" (Querdenker - njemačka riječ koja označava one koji razmišljaju nelinearno, kreativno, "paralelno" ili "lateralno"). Gradski oci su zabranili ove demonstracije, ali se i pored toga na ulicama Berlina okupilo oko 5000 ljudi - tačno na godišnjicu velikih demonstracija protiv vladinih mjera iz 2020. godine.

Pokret "Kverdenkera" traži da vlada bezuslovno poštuje njemački Osnovni zakon i tvrdi da je ograničavanje osnovnih prava u okviru mjera protiv korone - nezakonito.

Njemačka vlada tvrdi da pokretu Kverdenkera nije stalo do argumentativne kritike pandemijskih mjera, već da on hoće da destabilizuje državu.

U Berlinu je na ulicama bio i veliki broj policajaca, dijelom sa teškom opremom za razbijanje demonstracija. Učesnici protesta su najavili da će se pridržavati higijenskih mjera kao što je držanje distance i stavljanje maski u slučaju da minimalno odstojanje ne može da se održi.

Jedan od razloga za gnjev demonstranata je bila upravo zabrana ovih demonstracija nakon što je 24. jula u prestonici održana Parada ponosa - CSD - sa identičnim higijenskim mjerama, koje u nekim situacijama nije bilo moguće stopostotno sprovesti. Protivnici vladinih pandemijskih mjera smatraju da u Njemačkoj vlast, uz podršku velikih medija, razlikuje "dobre" i "loše", odnosno, poželjne i nepoželjne demonstracije i tako mjeri situaciju različitim aršinima.

Na jučerašnjim demonstracijama je zabilježen veliki broj pojedinačnih sukoba policije i demonstranata. Demonstranti su bili raspoređeni na mnogo gradskih punktova, ometajući saobraćaj. Tako decentralizovan protest je bilo veoma teško kontrolisati. Policija se služila metodama zastrašivanja, uz stalno nadlijetanje helikoptera; na ulice su tokom ranog popodneva izašla oklopna vozila i cisterne sa vodenim topovima, koji do kraja dana ipak nisu upotrebljeni. Zastrašivanje se ogledalo i u pojedinačnom obaranju na zemlju i odnošenju pojedinih demonstranata.

Među demonstrantima je bilo mnogo onih koji nisu štedjeli uvrede na račun policajaca, što je stvaralo dodatnu napetost. Bilans na kraju dana je bio: oko 600 hapšenja, nepoznat broj povrijeđenih policajaca.

Tokom vikenda "Žuti prsluci" su se vratili na ulice Francuske. Na masovnim protestima protiv obaveznog vakcinisanja za određena zanimanja, u više od 150 gradova u čitvoj zemlji, mnogi demonstranti su nosili takve prsluke. Time su podsjetili na talas protesta koji je počeo u novembru 2018. i doveo predsjednika države Emanuela Makrona do teške unutrašnjepolitičke krize.

Tada je na ulicama bilo oko 300.000 demonstranata - a ovog vikenda je prema zvaničnim podacima bilo više od 200.000 ljudi. To je bitno povećanje u odnosu na dva protekla vikenda kada je - prije odluke parlamenta - na ulicama bilo nešto više od 100.000 ljudi.

Potest protiv najnovijih mjera dolazi iz svih dijelova društva.

LOOK at the protest in Nice, France against the government’s vaccine passport! pic.twitter.com/U65cQ3zYIE