Nemiri u Francuskoj se nastavljaju, uhapšena 471 osoba (VIDEO)

U Francuskoj je prošla četvrta noć nemira i nasilja širom zemlje, izazvanog smrtonosnom pucnjavom policajca u tinejdžera, a prema riječima ministra unutrašnjih poslova Žeralda Dermanina, do 3 sata jutros uhapšena je 471 osoba.

U noći između petka i subote mladi demonstranti su se sukobljavali sa policijom i uništavali i pljačkali prodavnice i automobile, što je povećalo pritisak na predsjednika Emanuela Makrona, prenosi AP.

Vatrogasci su u pariskom predgrađu Nanteru, mjestu u kojem je policajac u utorak ubio iz vatrenog oružja tinejdžera zbog toga što nije zaustavio svoj automobil, gasili požare koje su podmetnuli demonstranti.

Riots have now spread to the city of Lyon in France. This is out of control pic.twitter.com/8A9Jie0rZS