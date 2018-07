Nemiri u Iranu zbog vode, ima ranjenih

TEHERAN - U Iranu, pogođenim sušom i nestačicom vode, u sukobima snaga bezbjednosti i demonstranata danas je povrijeđeno 11 ljudi na jugu zemlje, saopštili su iranski zvaničnici.

Protesti su započeli mirno u petak, ali je u subotu na nedjelju došlo do sukoba, u kojima su 10 policajaca i demonstrant ranjeni, prenijela je agencija AP.

Demonstracije u Horamšahru, na oko 650 kilometara jugozapadno od Teherana započele su kada je stanovništvo u tom pretežno arapskom gradu nedaleko od granice sa Irakom počelo da se žali na slanu, blatnjavu vodu iz česama.

Demonstranti su bacali kamenice na pripadnike snaga bezbejdnosti u Horamšahru, koji su uzvratili vatrenim oružjem, a pojedini demonstranti imali su, takođe, vatreno oružje.

Došlo je i do hapšenja, ali zvaničnici nisu saopštili koliko je demonstranata privedeno.

Iranska meteorološka organizacija saopštila je da je 97 odsto zemlje suočeno sa nekim oblikom suše.

Iran se godinama bori sa sušom, a stanovništvo je pogođeno i ekonomskom krizom.

Kriza je pojačana od kako je američki predsjednik Donald Tramp početkom maja odlučio da se SAD povuku iz nuklearnog sporazuma sa Iranom i da mu vrati sankcije.

SAD traže sada od svojih saveznika i da ne kupuju više iransku naftu.

Khorramshahr, southwest of #Iran

Video shows intense gunfire by the state forces against the protesters.sounds like war zone and the entire city is on fire #خونین‌شهر #خرمشهر_آب_ندارد pic.twitter.com/i04HuYQ5ma